Плашат с разстрел дежурните медици в ЦСМП-Благоевград
Благоевград. Поредна нощ на стрес и заплаха от употреба на огнестрелно оръжие изживяха спешните медици в ЦСМП-Благоевград, информира БГНЕС. Към 0.18...
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Благоевград. Поредна нощ на стрес и заплаха от употреба на огнестрелно оръжие изживяха спешните медици в ЦСМП-Благоевград, информира БГНЕС. Към 0.18...