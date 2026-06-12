Сутиен уби църковна служителка
Църковна служителка загина, след като по случайност пистолет скрит в сутиена й я прострелва. Инцидентът се развива в САЩ, близо до езерото Мичиган. 5...
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Църковна служителка загина, след като по случайност пистолет скрит в сутиена й я прострелва. Инцидентът се развива в САЩ, близо до езерото Мичиган. 5...