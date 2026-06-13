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Цирк "Орбита" изряден с тока

Цирк "Орбита" изряден с тока

Цирк "Орбита" не се е прикачвал към електрическата мрежа в Козлодуй. Това заявиха от управата на цирка във връзка с публикации на местни и национални...

24 април | 13:37
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