Цирк "Орбита" изряден с тока
Цирк "Орбита" не се е прикачвал към електрическата мрежа в Козлодуй. Това заявиха от управата на цирка във връзка с публикации на местни и национални...
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Цирк "Орбита" не се е прикачвал към електрическата мрежа в Козлодуй. Това заявиха от управата на цирка във връзка с публикации на местни и национални...