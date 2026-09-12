Звезда от "Цирк дьо солей" в НДК
С пърформанса "Поредица от бъдещето" българин и хърватка провокират сетивата ни Силке Грабингер танцува живота си във фестивала "Антистатик" Една не...
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С пърформанса "Поредица от бъдещето" българин и хърватка провокират сетивата ни Силке Грабингер танцува живота си във фестивала "Антистатик" Една не...
Арена Армеец изтръпна десетки пъти пред напрегнатото шоу на канадците
Георги Тошев ще разкаже в "НепознатиТЕ" как се ражда магията на канадския "Цирк дьо Солей" на 14 септември по bTV. Екипът е единственият допуснат под...