Жоро Тошев вниква в тайните на "Цирк дьо Солей"

Георги Тошев ще разкаже в "НепознатиТЕ" как се ражда магията на канадския "Цирк дьо Солей" на 14 септември по bTV. Екипът е единственият допуснат под...