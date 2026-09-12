Манолова: Имаме готов за шеф на ЦИК
Борисов се съгласил с тях, че Ципов не става за поста
Следете всички новини, анализи и коментари за Ципов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Борисов се съгласил с тях, че Ципов не става за поста
Разговорите ще са на 7 май
Това е един от отговорите на препоръките на Венецианската комисия
Няма нищо тайно и скрито, това са европейски ангажименти Темата за бежанците се оказа сред най-обсъжданите по време на предизборната кампания. Още в...
София. Създаване на единна миграционна структура и единен миграционен закон. Това са мерките, които ръководството на МВР смята да предприеме относно м...