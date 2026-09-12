Уникален екшън взриви Армията
Страхотен екшън беше на път да взриви събранието на ЦСКА, след като Калоян Стоянов Цимбика- бивш шеф на стадиона, приближен на "Титан", искаше да взем...
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Страхотен екшън беше на път да взриви събранието на ЦСКА, след като Калоян Стоянов Цимбика- бивш шеф на стадиона, приближен на "Титан", искаше да взем...
Екшън се разигра по обяд на стадион "Българска армия". Калоян Стоянов - Цимбика нападна шефа на ЦСКА ТВ и приносител на акции на ЦСКА Милко Георгиев,...
София. Срещу 1000 лв. гаранция бившият шеф на стадион "Българска армия" Калоян Стоянов бе освободен от ареста, след като днес бе гледана мярката му за...
София. Стойчо Младенов излезе към 16:00 ч. от Първо районно управление и сподели, че иска охрана от полицията, а ако не може да му бъде осигурена ще...
Димитър Ангелов - Дучето може да заведе дело срещу Калоян Стоянов - Цимбика, научи "Стандарт". Бившият тартор на сектор "Г" е обиден от обвиненията, ч...