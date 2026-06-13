Баретата остава в ареста заради контрабанда
Пловдивският окръжен съд наложи мярка за неотклонение „задържане под стража" на баретата Драгомир Драгомиров, задържан за участие в контрабандния кана...
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Пловдивският окръжен съд наложи мярка за неотклонение „задържане под стража" на баретата Драгомир Драгомиров, задържан за участие в контрабандния кана...