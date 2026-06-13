Сливенски циганин се заканил на полицай да му изтръгне гръкляна
Николай Д. е обвинен за това, че се заканил на полицейски служител за убийство
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Николай Д. е обвинен за това, че се заканил на полицейски служител за убийство
„Етикетът „циганин", лепнат на моя етнос, трудно пробива в нашето общество. От десетилетия циганите сме гонени". Това заяви в Деня на ромите депутатът...