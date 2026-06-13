Сандански в проект за „Цифров град”
Експерти от община Сандански в партньорство с благоевградското Сдружение „Юни ПартнЕрС" посетиха испанския град Ла Коруня. Те участваха в първата евро...
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Експерти от община Сандански в партньорство с благоевградското Сдружение „Юни ПартнЕрС" посетиха испанския град Ла Коруня. Те участваха в първата евро...