2 кила цианкалий вдигнаха Варна накрак
Варна. 2 кила цианкалий вдигнаха накрак властите във Варна. Пенсионерка открила в понеделник в мазето си в кооперация по бул. "Владислав Варненчик" бу...
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Варна. 2 кила цианкалий вдигнаха накрак властите във Варна. Пенсионерка открила в понеделник в мазето си в кооперация по бул. "Владислав Варненчик" бу...
Плевен. Продължава да се търси собственикът на цианкалия, който бе открит в държавна сграда в Плевен. Оказа се, че първоначалната информация, че опасн...
Плевен. Сериозното количество цианкалий, което бе открито в петък в Плевен, се оказа на изпълнителната Агенция по лозата и виното, уточниха от РИОСВ....
Плевен. Количества течен цианкалий, достатъчни да „отровят половин България" бяха открити в Плевен. В най-обикновен шкаф на административна сграда в...
Плевен. Голямо количество течен цианкалий е открито в сградата на бившия Център по метрология в Плевен, предаде БНР. Сградата е отцепена веднага. Си...