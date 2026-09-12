BG класика - Lamborgini на инвалид!
И с чужди номера, за да се крие от данъци
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И с чужди номера, за да се крие от данъци
Гръцкото правителство обмисля нова транзитна такса за автомобили с чужди номера. Целта е да се съберат повече средства, съобщи бТВ. Експерти прогнози...
Ямбол. 27-годишен румънец бе заловен край Елхово, карайки Алфа Ромео с българска регистрация. Регистрационните табели на колата обаче се оказали за д...