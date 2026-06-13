Над 25 000 чуждестранни войни са станали ислямски есктремисти
Над 25 хиляди чуждестранни бойци са се присъединили към екстремистки групировки като "Ал Кайда" или "Ислямска държава", информира ВВС, като се позовав...
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Над 25 хиляди чуждестранни бойци са се присъединили към екстремистки групировки като "Ал Кайда" или "Ислямска държава", информира ВВС, като се позовав...