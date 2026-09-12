Нови учебни планове. Един предмет отива на заден план
Министър Вълчев: Математиката ще е най-важната. Без обжалване на матурите, без телефони в училище
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Министър Вълчев: Математиката ще е най-важната. Без обжалване на матурите, без телефони в училище
За разлика от изпитите по български и математика, този е по желание
Науката обаче предлага много по-комплексна гледна точка за начина, по който се променя връзката на хората с езиците с течение на годините.
София. Задължително изучаване на чужд език още от втори клас препоръча бившият вече просветен министър Анелия Клисарова. На изпроводяк тя разказа идеи...