Можем да чуваме през езика си с иновативно устройство
Денвър. Учени от университета в Колорадо са конструирали уред, чрез който може да чуваме през езика, пише "Дейли мейл". Устройството разчита на блутуу...
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Денвър. Учени от университета в Колорадо са конструирали уред, чрез който може да чуваме през езика, пише "Дейли мейл". Устройството разчита на блутуу...