Чуков каза защо Тръмп загуби
Преди година рейтингът на Тръмп беше безупречен, но видяхме как нещата се промениха
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Преди година рейтингът на Тръмп беше безупречен, но видяхме как нещата се промениха
Борисов пак става посредник, разнобой в мненията на експертите
София. Чрез атентати като този в Бостън определени сили целят възстановяването на страховитата Ал Кайда. Така коментира новината за експлозии в Бостъ...