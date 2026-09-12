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"Ремотекс" изгоря символично

"Ремотекс" изгоря символично

Раднево. Чучело с ватенка запалиха събралите се около 300 работници от предприятието "Ремотекс"-Раднево, които не са получавали заплати повече от годи...

08 април | 17:40
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