"Ремотекс" изгоря символично
Раднево. Чучело с ватенка запалиха събралите се около 300 работници от предприятието "Ремотекс"-Раднево, които не са получавали заплати повече от годи...
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Раднево. Чучело с ватенка запалиха събралите се около 300 работници от предприятието "Ремотекс"-Раднево, които не са получавали заплати повече от годи...
Враца. Чучело, което е символ на студа и лошотията, изгоря на хълма Калето над Враца. Руската общност в града избра за ритуала възвишението, на което...
Симитли. 5 минути след полунощ днес е подаден сигнал за прегазен човек на пътя Симитли - Банско. На изхода на квартал Ораново в посока село Градево на...