И дъщеря ми е ваксинирана срещу ЧПВ
Втори сме в Европа по смъртност и заболеваемост от рак на маточната шийка Андрей Рангелов Галев, дм, e началник на НПЦВЕХ, ВМА. Д-р Андрей Галев завъ...
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Втори сме в Европа по смъртност и заболеваемост от рак на маточната шийка Андрей Рангелов Галев, дм, e началник на НПЦВЕХ, ВМА. Д-р Андрей Галев завъ...