Златни бонуси преди заплата. Фирми наддават за най-ценните кадри
Пълна промяна на пазара на труда
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Пълна промяна на пазара на труда
В края на април регистрираните безработни са 149 517 души
Цвета Величкова поема поста след сериозна кариера в не една търговска верига
Телекомът спечели 2 престижни награди: победител в категорията „Ангажиране на служители“ и финалист в категорията „Привличане на таланти“
Тя ще отговаря за стратегическото управление и развитие на човешкия капитал, както и за утвърждаването на работодателската марка
Финтех секторът традиционно е доминиран от мъжете
70% от хората са готови да работят само 4 дни, дори ако това намали заплатата им
Близо 40 000 деца ще получат подкрепа чрез социалните услуги след удължаването на операция „Услуги за ранно детско развитие“ до 2020 г.
Вместо загуба на евросредства ОП "Развитие на човешките ресурси" отчете преизпълнение
София. Европейската комисия е одобрила първата българска оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 година. Това обяви от парламе...
"Стандарт" и БАН с кампания за националните приоритети
Банско. Община Банско вече има лидерска позиция в изпълнението на политики, свързани с развитието и управление на човешките ресурси. Това е факт след...
Барселона. „ЧЕЗ България ЕАД" грабна сребърната статуетка на международната бизнес награда Stevie в категория „Човешки ресурси", съобщиха от пресцентъ...
София. 97,28 процента от общия бюджет на програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. са усвоени, като са сключени 3876 договора на обща стой...