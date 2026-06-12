Близо 800 педиатри и акушер-гинеколози ще ваксинират срещу човешки папилома вирус
1200 са ваксинираните момичета и момчета за половин месец
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1200 са ваксинираните момичета и момчета за половин месец
Втори сме в Европа по смъртност и заболеваемост от рак на маточната шийка Андрей Рангелов Галев, дм, e началник на НПЦВЕХ, ВМА. Д-р Андрей Галев завъ...