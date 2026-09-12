Полицаите по делото "Чората" се отърваха
Поради изтеклата давност за наказателно преследване
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Поради изтеклата давност за наказателно преследване
Отмени се решението на предходния тричленен състав
Върховният касационен съд решава днес дали да възобнови делото за смъртта на Ангел Димитров-Чората
Наказания от по седем години затвор получиха петима униформени
Съдът в Страсбург се позовава на отхвърлена по делото експертиза на вече покойния професор Стойчо Раданов. В нея няма хистологични проби, заради което...
Страсбург. Българската държава бе осъдена от съда в Страсбург за полицейско насилие и неадекватното му разследване по делото за смъртта на благоевград...