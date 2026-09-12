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Чипират кучетата в Перник

Чипират кучетата в Перник

Да се постави задължителен микрочип на всички домашни кучета над 4-месечна възраст в Перник предвижда нова местна наредба за овладяване на популацият...

16 март | 13:57
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