Лудориите на Мъск движат пазарите
Само с няколко публикации в Twitter бизнесменът вдигна цената на dogecoin с 50 на сто
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Само с няколко публикации в Twitter бизнесменът вдигна цената на dogecoin с 50 на сто
Скоро ще покаже колко са добри резултатите
Не самото ваксиниране, а конспирациите покрай него са по-страшни, смята проф. Гайдарски
Да се постави задължителен микрочип на всички домашни кучета над 4-месечна възраст в Перник предвижда нова местна наредба за овладяване на популацият...