Представят "Нонумент" пред чинията на Бузлуджа
Пиecaта зa cлyшaнe ще ce изигpaе oт пyблиĸaтa пo вpeмe нa paзxoдĸa oĸoлo чиниятa, поясняват инициатоирите
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Пиecaта зa cлyшaнe ще ce изигpaе oт пyблиĸaтa пo вpeмe нa paзxoдĸa oĸoлo чиниятa, поясняват инициатоирите
Най-късно до два месеца паметникът Бузлуджа ще добие статут на паметник на културата. Това съобщи старозагорският областен управител Гергана Микова
Стара Загора. С надпис „оставка" осъмна някогашният дом-паметник на БКП на връх Бузлуджа, по-известен като „чинията", след като свали идеологическите...