Канибалът Чикатило сред топ възпитаниците на университет
От руския ВУЗ писали на Гугъл да махне името на серийния убиец, което стои редом с това на писателя Солженицин, но им отговорил робот
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От руския ВУЗ писали на Гугъл да махне името на серийния убиец, което стои редом с това на писателя Солженицин, но им отговорил робот
Всички носим вина за превръщането на насилието в рейтинг Ханибал. Чикатило. Станислав. От няколко дни България записа името си в най-зловещата митоло...
Бил "отличникът" на затвора, гласи се за гурбет в Гърция Децата убийци да бъдат съдени като възрастни и да нямат право на помилване и предсрочно осво...