Съдът решава, дали да спре делото за Чифте баня
Пловдив. Пловдивският окръжен съд ще заседава отново по делото на „Мюсюлманско изповедание" срещу Община Пловдив за четири имота, сред които и емблем...
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Пловдив. Пловдивският окръжен съд ще заседава отново по делото на „Мюсюлманско изповедание" срещу Община Пловдив за четири имота, сред които и емблем...
Пловдив. Пловдивският окръжен съд трябва да реши днес дали да бъде спряно делото за вакъфските имоти под тепетата. То бе образувано по искане на "Мюсю...
Мюфтийството няма да отстъпи за четирите вакъфски имота под тепетата