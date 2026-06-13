Чичарито отмаря на ски с гаджето
Звездата на германския "Байер" Хавиер Ернандес празнува коледните и новогодишните празници на високо в планината. Чичарито, заедно с гаджето си Лусия...
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Звездата на германския "Байер" Хавиер Ернандес празнува коледните и новогодишните празници на високо в планината. Чичарито, заедно с гаджето си Лусия...
Журналистката Лусия е новата любов на Чичарито