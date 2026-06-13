Жълт код за сняг в четири области
Жълт код за сняг е обявен за четири области в страната. Това са Пазарджик, Смолян, Кърджали и Пловдив, информират от МОСВ. Като цяло за страна се оча...
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Жълт код за сняг е обявен за четири области в страната. Това са Пазарджик, Смолян, Кърджали и Пловдив, информират от МОСВ. Като цяло за страна се оча...