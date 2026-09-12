НОИ праща честитки, от които боли. Хиляди с блокирани сметки
Търси си над 12,7 милиона лева, които са неоснователно изплатени
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Търси си над 12,7 милиона лева, които са неоснователно изплатени
Бойко Борисов, министър-председател на Република България Приемете моите поздрави по случай 24-ата годишнина на вестник „Стандарт". Пожелавам на цели...
4 хиляди картички разпрати до съгражданите си кметът на община Балчик Николай Ангелов в навечерието на Коледа. За поредна година градоначалникът лично...
Десетки честитки получи гражданската неправителствена организация Национален съюз "Безопасност и охрана" с председател Румен Ралчев, който е и Велик п...
София. Абонатите на Мтел са изпратили близо 6 млн. SMS-а, за да честитят на своите близки и приятели настъпването на Новата 2014 г. Това съобщиха от п...
Заваляха поздравителни адреси за победата на ПП ГЕРБ на парламентарните избори. По-рано ЦИК обяви окончателно, че за партията са гласували 30, 53% от...