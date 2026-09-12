Спортен самолет се разби, има загинал
Известна дама е ранена
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Известна дама е ранена
Причината за катастрофата се разследва
Екипи на македонското МВР прелетели над останките на самолета - оцелели пътници няма
Телата на Георги Бошнаков, съпругата и децата му вече са намерени
Санта Моника. Малък бизнес самолет се разби в хангар на летището в Санта Моника в щата Калифорния. Още няма данни колко души са били на борда, но няма...