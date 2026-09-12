Колажи и екзотика в "Червената точка"
Колажи от Ню Йорк, пластики, съдове от екзотично дърво и корени от орех са сред акцентите в лятната колекция на столичната галерия "Червената точка"....
Следете всички новини, анализи и коментари за Червената Точка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Колажи от Ню Йорк, пластики, съдове от екзотично дърво и корени от орех са сред акцентите в лятната колекция на столичната галерия "Червената точка"....
Гостите на изложбата разглеждат с лупа миниатюрните детайли от илюстрациите и скулптурите
Галерия "Червената точка", една от малкото в София, която работи най-вече с млади автори, в четвъртък открива сезона. Първата експозиция е на провокат...