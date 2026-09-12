Всичко за Червената Къща

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Фалшификати с тела

Фалшификати с тела

София. Eдни от най-нашумелите артисти в танцовия театър у нас - Ива Свещарова и Вили Прагер (носител на наградата на публиката на европейската награда...

04 март | 16:20
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36-те маймуни предлагат утопия

36-те маймуни предлагат утопия

София. "Рея" е новото заглавие в репертоара на организацията, наречена "36 маймуни". Мултимедийният моноспектакъл ще потопи публиката в научнофантасти...

11 декември | 22:10
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