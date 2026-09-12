Вежди: Червената къща най-после става музей
Това е дарителската воля на големия скулптор, припомня Рашидов
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Това е дарителската воля на големия скулптор, припомня Рашидов
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