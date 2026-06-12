СГС заседава по делото срещу Владимира Янева
Второ заседание по делото срещу бившият председател на Софийски градски съд Владимира Янева и бившият шеф на отдел "Вътрешна сигурност" в МВР Тодор Ко...
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Второ заседание по делото срещу бившият председател на Софийски градски съд Владимира Янева и бившият шеф на отдел "Вътрешна сигурност" в МВР Тодор Ко...
Не са подслушвали протестиращи София. Докладът на ръководителя на бюрото за контрол на СРС Бойко Рашков във връзка с разработката "Червеи", ще бъде...