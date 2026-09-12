Изграждат защитено жилище в Чернооченско по „Красива България"
Кърджали. Община Черноочене спечели проект за изграждане на защитено жилище в село Минзухар по програма „Красива България". Финансирането е за 290 хил...
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Кърджали. Община Черноочене спечели проект за изграждане на защитено жилище в село Минзухар по програма „Красива България". Финансирането е за 290 хил...
Кърджали. Детска градина „Знаме на мира" в Черноочене, където се обучават 120 малчугани, от тази зима ще се отоплява с пелети, съобщи кметът на община...
Кърджали. Всички 72 деца, завършващи подготвителните групи на детските градини и училищата в община Черноочене, получиха ранички като подарък от кмета...