Домусчиев поиска първото място
"Лудогорец" си гарантира минимум 4,1 млн. евро., победа го дели от рекорд на "Левски"
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"Лудогорец" си гарантира минимум 4,1 млн. евро., победа го дели от рекорд на "Левски"
София. „Поздравявам футболистите, които издържаха на физическия натиск и на психическия също. Трудни бяха мачовете с Одеса. Поздравявам играчите за мъ...
Стойчо Стоев трепери за половината отбор, моли се да няма дъжд
Вдигат контузените Барт и Минев за "Черноморец"
Одеса. Лудогорец постави рекорд в евротурнирите, ставайки първият български отбор с 3 поредни победи в груповата фаза на Лига Европа след успехите над...