Защо древните гърци вярвали в циклопи? Тайната на сицилианските черепи
Този вид е научно описан още през 1867 г.
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Този вид е научно описан още през 1867 г.
Учени откриха в южната част на Русия 13 древни черепа, по които има следи от трепанация - хирургична операция, при която се прави отвор в черепа, съоб...
Необичайните украшения показвали почит към предците преди 7000 години