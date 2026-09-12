Синът на Роналдиньо заиграва в нов отбор в Англия
20-годишният футболист е израснал в младежкия отбор на Барселона
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20-годишният футболист е израснал в младежкия отбор на Барселона
Бившият капитан на "Астън Вила" Стилиян Петров отправи послание към клуба, който изпадна от Висшата лига и през следващия сезон ще се подвизава във вт...
След 6 години отсъствие "Мидълзбро" се завърна във Висшата лига. Тимът направи решително 1:1 на "Ривърсайд" в двубой от последния кръг на Чемпиъншип с...
Българинът е като котка, хвалят го на Острова Българин отново е шампион на Англия! И пак се казва Димитър, но Митов. След като през 2009 и 2011 г. Бе...
Мартин Петров все пак няма да рита в ЦСКА, или поне не от това лято. Крилото от Враца ще се завърне в Англия, съобщи БТВ. Все още не е ясен кой точно...