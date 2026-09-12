Венецуела създаде агенция за щастие
Каракас. Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви създаването на Агенция за върховно обществено щастие. Новото ведомство ще разрешава проблемите...
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Каракас. Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви създаването на Агенция за върховно обществено щастие. Новото ведомство ще разрешава проблемите...
Венецуелският президент Уго Чавес ще остане на поста си дори и да не положи клетва на 10 януари, както е планирано пред парламента, обяви заместникът...
Каракас. Президентът на Венецуела Уго Чавес, който се възстановява от тежка операция от рак в Куба, е прехвърлил някои административни правомощия на в...