Чавдар Янев е забелязан във Варна
Варна. Осъдилият „Топлофикация" Чавдар Янев, който изчезна преди три дни, е бил забелязан от негови близки да слиза от влака във Варна. По непотвърде...
Следете всички новини, анализи и коментари за Чавдар Янев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Варна. Осъдилият „Топлофикация" Чавдар Янев, който изчезна преди три дни, е бил забелязан от негови близки да слиза от влака във Варна. По непотвърде...
София. Протестиращият срещу високите сметки за ток Чавдар Янев, който изчезна на 5 юли, бе обявен за общонационално издирване. Вече изтекоха 24 часа...
Чавдар Янев е оставил прощално писмо в петък