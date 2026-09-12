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Крием чатовете във Viber

Крием чатовете във Viber

Eдно от водещите в света приложения за комуникация Viber пусна нова функция „Скрити чатове". Тя позволява на потребителите да скрият избрани разговори...

19 април | 15:34
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