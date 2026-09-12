Европа подслушва? Новата битка за контрол над чатовете
Брюксел обсъжда въвеждане на AI-система, която да сканира лични съобщения в интернет
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Брюксел обсъжда въвеждане на AI-система, която да сканира лични съобщения в интернет
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Пеевски е ахилесовата пета на ПП ДБ, каза Александър Симов
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Преди 18 месеца шефът на компанията Марк Зукърбърг обяви намерението си
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Папа Франциск призова младежите от цял свят да включат молитвата във всекидневните си "чатове" и да превърнат евангелизма в свой "навигатор" в живота,...
Eдно от водещите в света приложения за комуникация Viber пусна нова функция „Скрити чатове". Тя позволява на потребителите да скрият избрани разговори...