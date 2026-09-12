Жега пред урните! Частични избори в София и в Русе
Жителите на столичния район "Оборище" и село Доброславци ще избират кмет
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Жителите на столичния район "Оборище" и село Доброславци ще избират кмет
Близо 250 полицаи ще следят за реда и нормалното протичане на вота в Хасково
Изборният ден започна в 7 ч. и ще продължи до 20 ч.
Варна. Повишава се избирателната активност на частичните местни избори във Варна. Към 13:30 часа активността на територията на общината е била 8,59%....