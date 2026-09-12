Чакъра като Тутанкамон
Изкопали Тодор Димов мумифициран и без дясна ръка
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Изкопали Тодор Димов мумифициран и без дясна ръка
София. Тялото на Тодор Димов-Чакъра е било изровено при ексхумация на 13 и 14 ноември, извършена на гробищата в Харманли. Това съобщиха от Военна прок...
Лъжа е, че го пазим в буркан, твърди съдебният лекар д-р Христо Еленски
София. Прокуратурата ще призове бившия премиер Бойко Борисов на разпит по възобновеното дело за смъртта на Тодор Димов-Чакъра през декември 2003 г. То...
ВКС възобнови разследването по скандалния случай