Волейболът с жест към момиче с церебрална парализа
Любовта на българските фенове към националите по волейбол е безгранична – вижда се на всеки мач в София от началото на Eвропейското първенство за мъже...
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Любовта на българските фенове към националите по волейбол е безгранична – вижда се на всеки мач в София от началото на Eвропейското първенство за мъже...
Стана ясна сумата, която бе събрана по време на акцията „Великден за Влади" в Благоевград. Отворени бяха кутиите, в които благоевградчани пускаха свои...
Мъките на тийнейджъра с церебрална парализа от Стара Загора нямат край "Сякаш сте разказали дума по дума нашата 9-годишна одисея", това заяви староза...
Майката Мая търси пари за ремонт, момичетата се нуждаят и от пари за рехабилитация Кюстендил. Двете близначки Цветилена и Ванеса, които се борят с по...
След като проходи по чудо, 13-годишният талант сбъдва втора мечта
Дават 8 г. затвор на пияния шофьор, който прегазва родителите му
Велико Търново. Ученици от Велико Търново подготвят поредица благотворителни концерти, за да помогнат на 11-годишният Любчо от София, който е с детска...