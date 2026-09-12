Ключов ден за ДПС. Нови зам.-председатели
На заседание се събира Централният съвет на Движението
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На заседание се събира Централният съвет на Движението
Участниците трябва да решат кога ще се проведе Отчетно-изборната конференция на партията
Бюрото трябва да подготви заседанието на Централния съвет в петък
София. "На заседанието на Централния съвет на ДПС ще направим анализ на изборните резултати", заяви председателят на ДПС Лютви Местан, преди началот...