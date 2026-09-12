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Картичките са изработени от деца от Центъра за настаняване от семеен тип
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Картичките са изработени от деца от Центъра за настаняване от семеен тип
Кърджали. В Кърджали приключи изграждането на защитеното жилище и трите центъра за настаняване семеен тип по проект "Дом за всяко дете". „Целта е изв...
Пещера. Започва строежът на новия Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания над 3 години. Първата копка беше направена днес от кмета на...