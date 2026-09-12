Шокиращо разкритие за българите. Новата вяра
Обясненията се крият в нашата социална, културна и политическа история
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Обясненията се крият в нашата социална, културна и политическа история
58% от българите са готови да я защитят с оръжие, ако страната ни бъде нападната
Въпросът е дали сагата "Белене" ще прати някого в затвора Тихомир Безлов,Център за изследване на демокрацията Беше ясно, че ще има някакво усилие от...
Голямата разлика с Румъния е, че там има осъдителни присъди за елита Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията - Г-н Безлов, доколко е ум...
Какво се крие зад спонтанните протести на полицаите, породени от намерението в Бюджет 2016 да бъдат орязани социални привилегии на служителите в систе...