Шокираща информация за цените на млечните продукти, кой ги товари
Фрапантни цифри има и при яйцата, и при кравето сирене и при кашкавала
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Фрапантни цифри има и при яйцата, и при кравето сирене и при кашкавала
Пазарната икономика е поставена под въпрос при определянето на крайната цена
София. Моделът за ценообразуване на електроенергията намери баланс между всички енергийни дружества, за да можем всички да излезем от тази криза в ене...
София. В модела, който предлагаме, няма скрити разходи, няма недосъбрани надбавки, няма изкривени прогнози, няма скрити цени - всичко, което ползваме,...