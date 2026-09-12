Вдигат размера на целевата помощ за отопление
Приемането на заявления за отпускането на помощта стартира от 1 юли
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Приемането на заявления за отпускането на помощта стартира от 1 юли
250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в...
София. Днес изтича срокът за подаване на молби-декларации за целева помощ за отопление в дирекциите „Социално подпомагане". Това съобщиха от пресцентъ...