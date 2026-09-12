Борислав Цеков разби тежко дерибеите и Радев!
Показа какъв не трябва да е президентът
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Показа какъв не трябва да е президентът
Оценката за свършената му работа
Над 70 000 души са с по две ЕГН-та
Крадат изборите, категоричен е анализаторът по повод нарушения на вота в някои щати
Кандидатът на ГЕРБ за общински съветник Лорита Радева и кандидатът за кмет на район „Искър" Ивайло Цеков и народният представител от ГЕРБ-София Вален...
Борислав Цеков от Института за модерна политика внесе в парламента предложение Мая Манолова да бъде избрана за омбудсман. Номинацията на манолова е по...
Председателят на Градския съвет на БСП в София Калоян Паргов подписа споразумение за сътрудничество с Движение "Модерна България" (ДМБ) на Борислав Ц...
София. Надали има гимназисти, които биха отказали Цеков да им е директор - строг, но справедлив и забавен. Неслучайно героят от "Революция Z" на bTV с...