Кръщават царски орел на Бойко
Борисов реди дарове в кабинета си, обича икони, защото му напомнят за силата на вярата Икони на светци, картини, вълнени чорапи, сладко от плодове, ш...
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Борисов реди дарове в кабинета си, обича икони, защото му напомнят за силата на вярата Икони на светци, картини, вълнени чорапи, сладко от плодове, ш...
Сливен. Три царски орела бяха освободени и пуснати на свобода край сливенското село Камен. Птиците са преминали хоспитализация в Центъра за диви живот...
Хасково. Служители на Община Свиленград спасиха прострелян царски орел докато извършвали оглед на снегопочистването в района на село Райкова могила....