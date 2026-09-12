Лозар от с. Лешница бе коронясан за „Цар на виното” в Сандански

Лозето не ще молитва, а иска мотика. Да се грижиш за него като за малко дете. Тогава дава и хубав плод за качествено вино. Това каза лозарят Живко Анг...