Избраха „Цар на виното” в Сандански
Победител е 70-годишният Димитър Темелков от село Поленица
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Победител е 70-годишният Димитър Темелков от село Поленица
Празникът е продължение на традицията по зарязване на лозята и наричането за здрава и плодородна година
Конкурсът е разделен в няколко категории: червено, бяло вино, розе и пелин
Традиционният празник на виното в благоевградското село Дъбрава ще се проведе на 6 февруари. Празникът на еликсира няма да е на първи февруари, когато...
Руснаци и поляци купуват от еликсира на Живко Ангелов стопанина Трябва да си слуга на лозето, за да станеш Цар на виното. Защото нито едно признание...
Лозето не ще молитва, а иска мотика. Да се грижиш за него като за малко дете. Тогава дава и хубав плод за качествено вино. Това каза лозарят Живко Анг...
Благоевград. Жури от експерти ще определи кой ще носи титлата „Цар на виното" тази година. Надпреварата се организира навръх Трифон Зарезан в благоевг...
Благоевград. Софиянец отвя съперниците и спечели на чужд терен короната за Цар на виното. Столичанинът Мариан Георгиев победи силната конкуренция на д...