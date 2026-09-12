Закриват дискосезона в Слънчев бряг с грандиозно парти
Броени дни остават до финала на музикалния сезон на „Какао бийч". Дискотеките в култовата зона ще работят още седмица. На 3 септември ще бъде последн...
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Броени дни остават до финала на музикалния сезон на „Какао бийч". Дискотеките в култовата зона ще работят още седмица. На 3 септември ще бъде последн...
Бургас. 15-часов диджей маратон ще разтърси южния плаж в курорта Слънчев бряг. Купонът започва на 5 август от 14.00 часа и ще продължи до сутринта на...
Легендарният DJ и продуцент Roger Sanchez идва у нас за горещо парти в Слънчев бряг. Той пристига ден преди Solar Summer, за да застане зад пулта на...